В «Метроэлектротрансе» объяснили причины скрежетания эскалаторов

«На станции метро “Проспект победы” были проведены диагностические мероприятия по определению дефектов на всех эскалаторах. По полученным результатам определены необходимые запасные части, требующие замены. На данный момент идет приобретение всех необходимых материалов. Работы по устранению выявленных замечаний запланированы на ближайшее время по мере поступления запасных частей», — объяснили агентству в пресс-службе «Метроэлектротранса».