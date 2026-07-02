В Калининграде планируют отремонтировать Берлинский мост. Власти ищут подрядчика для выполнения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчику предстоит заменить все деформационные швы и верхний слой асфальта на мосту. Вместо металлических водоотводных лотков планируют установить композитные большого сечения. Кроме того, победителю торгов необходимо восстановить антикоррозийное покрытие дефектных участков металлоконструкций пролётного строения.
Начальная цена контракта составляет почти 173 миллиона рублей. Подрядчика определят 13 июля. Ремонт Берлинского моста намерены завершить в октябре 2027 года.
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