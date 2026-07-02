Алексей Текслер наградил сотрудников ГАИ к 90‑летию инспекции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в мероприятии, посвященном 90‑летию Госавтоинспекции МВД России. В мероприятии также участвовали начальник регионального главка МВД Сергей Космачев, сотрудники и ветераны службы, представители власти и общественности, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции! Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. В этом году Госавтоинспекция России отмечает большой юбилей — 90 лет. История ГАИ стала неотъемлемой частью славной истории нашей страны. В годы Великой Отечественной войны сотрудники мужественно сражались с врагом, обеспечивали бесперебойное движение на фронт и вносили важнейший вклад в приближение Великой Победы», — обратился Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что у правительства региона и Госавтоинспекции общая цель — обеспечить безопасность на дорогах. За последние семь лет в Челябинской области отремонтировано более 5,5 тысячи километров дорог, обустраиваются безопасные переходы, освещение и инфраструктура. Обновляется автопарк ГИБДД и система фотовидеофиксации.
«Сегодня в подразделениях ГАИ региона трудятся около двух тысяч человек, причем более тысячи несут дежурство непосредственно на дорогах. Отдельно хочу отметить вашу очень активную работу с подрастающим поколением, в том числе в школах, в живом общении, в интернете. Все это прививается с детства, со школьной скамьи, поэтому эта профилактическая работа является очень важной», — подчеркнул глава региона.
Алексей Текслер также напомнил о главной задаче — снижении аварийности, травматизма и смертности на дорогах. Эта цель закреплена в Стратегии повышения безопасности дорожного движения, о которой говорил президент России Владимир Путин. Челябинская область уже показывает положительную динамику — аварий с пострадавшими становится меньше.
«Мы чтим память сотрудников ГАИ, которые погибли при выполнении служебного долга. Низкий поклон всем, кто за всю историю службы ради сохранения здоровья наших граждан положил свою жизнь и здоровье. Огромное всем спасибо и светлая память», — отметил Алексей Текслер.
В рамках церемонии Алексей Текслер вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени и благодарственные письма отличившимся сотрудникам.