Алексей Текслер наградил сотрудников ГАИ к 90‑летию инспекции

«Сегодня в подразделениях ГАИ региона трудятся около двух тысяч человек, причем более тысячи несут дежурство непосредственно на дорогах. Отдельно хочу отметить вашу очень активную работу с подрастающим поколением, в том числе в школах, в живом общении, в интернете. Все это прививается с детства, со школьной скамьи, поэтому эта профилактическая работа является очень важной», — подчеркнул глава региона.