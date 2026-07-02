Военный суд отправил в колонию экс-депутата заксобрания Прикамья

В ходе прений гособвинение предлагало назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. По версии силовиков, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства. Интересно, что приговор был провозглашен через несколько десятков минут после того, как председательствующий удалился в совещательную комнату.