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На трассе в Гвардейском районе отключат фонари и светофор

Речь идет о частичном отключении электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области будут производиться частичные отключения наружного освещения и светофора.

На участке трассы А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой со 2 июля будут отключать наружное освещение и светофор на пешеходном переходе в районе пос. Сокольники. Речь идет об отрезке дороги с.

23-го по 28-й км — от пос. Курган до пос. Борское Гвардейского района.

О предстоящих ремонтных работах сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, соблюдать ПДД.

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