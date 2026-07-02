На трассе в Гвардейском районе отключат фонари и светофор

В Калининградской области будут производиться частичные отключения наружного освещения и светофора.
На участке трассы А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой со 2 июля будут отключать наружное освещение и светофор на пешеходном переходе в районе пос. Сокольники. Речь идет об отрезке дороги с.
23-го по 28-й км — от пос. Курган до пос. Борское Гвардейского района.
О предстоящих ремонтных работах сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, соблюдать ПДД.
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