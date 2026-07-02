Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье праздник «Молодежь. Спорт. Парк» собрал около 90 тыс. человек

В парках работали десятки тематических площадок.

Около 90 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк» в Подмосковье, которое прошло 27 июня и было приурочено ко Дню молодежи, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма. Праздник прошел на 67 парковых территориях в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

В течение дня в парках работали десятки тематических площадок, посвященных спорту, творчеству, добровольчеству, современным технологиям и активному отдыху. Организаторы отметили, что подобные события подтверждают статус парков как современных общественных пространств для молодежи и семейного досуга.

Так, в парке имени Виктора Талалихина в Подольске прошли соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, молодежный лекторий и творческие мастер-классы. В Жуковском состоялись традиционный забег «5 верст», турниры по волейболу и открытая тренировка по йоге. Также молодым жителям округа торжественно вручили паспорта и передали капсулу времени для городского музея.

В Реутове в парке «Фабричный пруд» работали площадки киберспорта, робототехники, картинга и настольного тенниса, а в Коломне в Парке Мира прошли соревнования по мини-футболу и скейту, танцевальные батлы и концертная программа. Одной из самых продолжительных стала программа в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной, где проходили брейк-данс-батлы, фитнес-тренировки, квизы и дискотека под открытым небом.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.