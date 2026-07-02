В Подмосковье праздник «Молодежь. Спорт. Парк» собрал около 90 тыс. человек

Около 90 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк» в Подмосковье, которое прошло 27 июня и было приурочено ко Дню молодежи, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма. Праздник прошел на 67 парковых территориях в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
В течение дня в парках работали десятки тематических площадок, посвященных спорту, творчеству, добровольчеству, современным технологиям и активному отдыху. Организаторы отметили, что подобные события подтверждают статус парков как современных общественных пространств для молодежи и семейного досуга.
Так, в парке имени Виктора Талалихина в Подольске прошли соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, молодежный лекторий и творческие мастер-классы. В Жуковском состоялись традиционный забег «5 верст», турниры по волейболу и открытая тренировка по йоге. Также молодым жителям округа торжественно вручили паспорта и передали капсулу времени для городского музея.
В Реутове в парке «Фабричный пруд» работали площадки киберспорта, робототехники, картинга и настольного тенниса, а в Коломне в Парке Мира прошли соревнования по мини-футболу и скейту, танцевальные батлы и концертная программа. Одной из самых продолжительных стала программа в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной, где проходили брейк-данс-батлы, фитнес-тренировки, квизы и дискотека под открытым небом.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.