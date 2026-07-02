В Подмосковье праздник «Молодежь. Спорт. Парк» собрал около 90 тыс. человек

В Реутове в парке «Фабричный пруд» работали площадки киберспорта, робототехники, картинга и настольного тенниса, а в Коломне в Парке Мира прошли соревнования по мини-футболу и скейту, танцевальные батлы и концертная программа. Одной из самых продолжительных стала программа в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной, где проходили брейк-данс-батлы, фитнес-тренировки, квизы и дискотека под открытым небом.