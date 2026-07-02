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Схему движения изменят в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде

С 9 июля приоритет получат автомобили, поворачивающие в сторону жилой зоны. Корректировки ввели по многочисленным просьбам местных жителей.

На местном проезде проспекта Героев Донбасса в Нижнем Новгороде с 9 июля изменится направление главной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Речь идет о перекрестке дороги, ведущей от проспекта в сторону жилой зоны, и параллельного местного проезда.

Теперь преимущество в движении получат водители, которые поворачивают с проспекта Героев Донбасса в направлении жилой зоны. В свою очередь, автомобилисты, двигающиеся по параллельной дороге (дублеру), будут обязаны уступить им дорогу.

В профильном ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято на основе результатов мониторинга дорожной ситуации и многочисленных обращений нижегородцев. Водителей просят быть внимательнее на данном участке и заранее ознакомиться с обновленной схемой движения.

Ранее сообщалось, что участок Малой Покровской перекрыли на месяц в Нижнем Новгороде.

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