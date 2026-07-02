Схему движения изменят в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде

На местном проезде проспекта Героев Донбасса в Нижнем Новгороде с 9 июля изменится направление главной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Речь идет о перекрестке дороги, ведущей от проспекта в сторону жилой зоны, и параллельного местного проезда.
Теперь преимущество в движении получат водители, которые поворачивают с проспекта Героев Донбасса в направлении жилой зоны. В свою очередь, автомобилисты, двигающиеся по параллельной дороге (дублеру), будут обязаны уступить им дорогу.
В профильном ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято на основе результатов мониторинга дорожной ситуации и многочисленных обращений нижегородцев. Водителей просят быть внимательнее на данном участке и заранее ознакомиться с обновленной схемой движения.
Ранее сообщалось, что участок Малой Покровской перекрыли на месяц в Нижнем Новгороде.