Тренер рассказал о пользе скандинавской ходьбы для пожилых людей

«Сегодня это одна из немногих нагрузок, что подходит женщине и в 60, и в 75 лет, потому что работает мягко и включает почти все тело. При обычной прогулке трудятся ноги, а руки и корпус почти отдыхают. Палки меняют картину. С ними в работу вступают мышцы плеч, спины, груди и пресса, задействовано до 90% мускулатуры… Ритмичная работа руками разворачивает плечи, разгружает поясницу и поддерживает плотность костей», — сказал Халимов «Газете.Ru».