Ростовский облсуд инициировал проверку в отношении судьи Ильи Полтавцева

Решение о проведении проверки принято «в связи с поступлением сведений о совершении судьей действий, противоречащих требованиям Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” и Кодекса судейской этики», сказано в сообщении. Материалы направлены в совет судей и квалификационную коллегию судей Ростовской области. Возбуждено дисциплинарное производство, проводится комиссионная проверка. Что именно сделал Илья Полтавцев, не уточняется. В пресс-службе суда «Ъ-Ростов» так же не смогли пояснить, в чем обвиняют Илью Полтавцева.