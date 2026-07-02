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Ростовский облсуд инициировал проверку в отношении судьи Ильи Полтавцева

Председатель Ростовского областного суда инициировал вопрос о проведении органами судейского сообщества региона совместной проверки в отношении судьи Шахтинского городского суда Ильи Полтавцева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Председатель Ростовского областного суда инициировал вопрос о проведении органами судейского сообщества региона совместной проверки в отношении судьи Шахтинского городского суда Ильи Полтавцева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение о проведении проверки принято «в связи с поступлением сведений о совершении судьей действий, противоречащих требованиям Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” и Кодекса судейской этики», сказано в сообщении. Материалы направлены в совет судей и квалификационную коллегию судей Ростовской области. Возбуждено дисциплинарное производство, проводится комиссионная проверка. Что именно сделал Илья Полтавцев, не уточняется. В пресс-службе суда «Ъ-Ростов» так же не смогли пояснить, в чем обвиняют Илью Полтавцева.