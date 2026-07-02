Донской минсельхоз через суд пытается вернуть 20 млн рублей грантов

«Случаются ситуации, когда между принятием решения о предоставлении гранта и перечислением денежных средств на счет получателя проходят месяцы, а сроки при этом не сдвигаются. Наконец, никто не отменял форс-мажорные обстоятельства, которые также могут являться причиной нарушения получателем гранта своих обязательств. У ответчика ключевая линия защиты — показать, что деньги потрачены целевым образом и хозяйство реально работает, а недостижение плана является следствием ошибки или событий, которые получатель не мог ни предвидеть, ни предотвратить», — поделилась в разговоре с «Ъ-Ростов» госпожа Барабаш.