В Красноярске в Октябрьском районе построят две многоуровневых парковки

Договор о КРТ в границах улиц Лесопарковая-Садовая — один из первых заключенных по инициативе администрации города, сообщили в мэрии. Компания-инвестор в рамках социальных обязательств передаст городу земельный участок под размещение детского сада на 190 мест. Также он берет на себя строительство транспортной инфраструктуры и инженерных сетей.