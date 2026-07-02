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В Красноярске в Октябрьском районе построят две многоуровневых парковки

Планы по строительству парковок и спортивного клуба вынесут на публичные слушания.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Красноярска построят две многоуровневые парковки в границах улиц Лесопарковой и Садовой. Одна — на 730, вторая на 185 машино-мест с помещениями общественного назначения. Кроме того, в районе улицы Рябиновая появится спортивный клуб, для него реконструирует существующее здание.

В администрации города рассказали, что такие планы — часть проекта комплексного развития микрорайона Серебряный. Сам проект вынесен на публичные слушания.

Договор о КРТ в границах улиц Лесопарковая-Садовая — один из первых заключенных по инициативе администрации города, сообщили в мэрии. Компания-инвестор в рамках социальных обязательств передаст городу земельный участок под размещение детского сада на 190 мест. Также он берет на себя строительство транспортной инфраструктуры и инженерных сетей.