В Красноярске в Октябрьском районе построят две многоуровневых парковки

В Октябрьском районе Красноярска построят две многоуровневые парковки в границах улиц Лесопарковой и Садовой. Одна — на 730, вторая на 185 машино-мест с помещениями общественного назначения. Кроме того, в районе улицы Рябиновая появится спортивный клуб, для него реконструирует существующее здание.
В администрации города рассказали, что такие планы — часть проекта комплексного развития микрорайона Серебряный. Сам проект вынесен на публичные слушания.
Договор о КРТ в границах улиц Лесопарковая-Садовая — один из первых заключенных по инициативе администрации города, сообщили в мэрии. Компания-инвестор в рамках социальных обязательств передаст городу земельный участок под размещение детского сада на 190 мест. Также он берет на себя строительство транспортной инфраструктуры и инженерных сетей.