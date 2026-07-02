Актер Алексей Гуськов стал ведущим цикла фильмов «Что мы знаем о планете Земля?»

~Но самая неожиданная находка проекта — выбор ведущего. Рассказывать о вулканах, ураганах и движении литосферных плит РЕН ТВ доверили не ученому или телеведущему, а народному артисту России Алексею Гуськову. И, поверьте, это тот самый случай, когда актер на экране выглядит гораздо уместнее профессора.~ Его задача — не прочитать лекцию, но увлечь историей, и у него это отлично получается. Гуськов не сыплет научными терминами и не делает вид, что знает ответы на все вопросы. Вместо этого он как будто берет зрителя за руку и предлагает вместе разобраться в загадках нашей планеты. По словам самого артиста, получив предложение стать ведущим проекта, он поначалу засомневался: «Я ведь не ученый, я — актер». Но в этом и заключается его главное преимущество. Гуськов смотрит на устройство Земли в качестве обычного человека, которому самому интересно понять, как устроен мир. И этот интерес легко передается зрителю по ту сторону экрана.