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Прощание с сапером-пулеметчиком Иваном Ивановым прошло в Волгоградской области

Погибшего на СВО земляка похоронили в Жирновском районе.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Жирновского района собрал вместе 2 июля печальный повод. В селе Александровка проводили в последний путь участника специальной военной операции старшего сержанта Ивана Иванова. Печальную весть сообщили в администрации района.

— ‎Иван Петрович — старший сержант, сапер-пулеметчик второго саперного отделения второго саперного взвода, добросовестно и с честью исполнял воинский долг, — говорится в некрологе.

Редакция глубоко соболезнует родным и близким Ивана Петровича и всех погибших в ходе СВО.