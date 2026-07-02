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Экспертиза одобрила проект нового завода под Нижним Новгородом

Экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию на строительство нового завода под Нижним Новгородом.

Источник: Живем в Нижнем

Экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по строительству нового завода под Нижним Новгородом. Об этом сообщается в едином госреестре заключений.

Новое предприятие появится на Бору в Нижегородской области, оно будет заниматься изготовлением газосиликатных блоков. Застройщиком выступает Борский силикатный завод. Предприятие построят на Стеклозаводском шоссе.

Документацию подготовило московское ООО «Проммаш Тест Экспертиза». Заказчиком проекта является ООО «Конкрит Инжиниринг». Положительное заключение выдано 2 июля.

Напомним, госэкспертиза согласовала проект реконструкции богородской трассы. Речь идет об участке от деревни Сартаково до поселка Новинки.