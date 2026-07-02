Парковка возле аэропорта Астаны подорожает с августа

«До настоящего времени стоимость парковки в размере 200 тенге в час оставалась неизменной с 2023 года, несмотря на рост эксплуатационных расходов, увеличение затрат на содержание парковочной инфраструктуры и проведение мероприятий по ее модернизации. При этом, для отдельных категорий граждан сохраняются действующие льготы», — сообщили в пресс-службе аэропорта.