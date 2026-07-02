Парковка возле аэропорта Астаны подорожает с августа

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Международного аэропорта Астаны, в настоящее время в воздушной гавани ведется подготовка дополнительных парковочных зон, предназначенных для длительного хранения автомобилей.
«Стоимость парковки в данных зонах составит 100 тенге в час, что позволит пассажирам и провожающим воспользоваться более экономичным вариантом размещения транспортных средств. Кроме того, для удобства посетителей аэропорта продолжает функционировать бесплатная парковочная зона, рассчитанная на 100 парковочных мест», — сообщили в ведомстве.
Также с 1 августа в Международном аэропорту Астаны изменятся тарифы на краткосрочную парковку автомобилей. Стоимость парковки составит 300 тенге за один час, что на 100 тенге выше действующего тарифа.
«До настоящего времени стоимость парковки в размере 200 тенге в час оставалась неизменной с 2023 года, несмотря на рост эксплуатационных расходов, увеличение затрат на содержание парковочной инфраструктуры и проведение мероприятий по ее модернизации. При этом, для отдельных категорий граждан сохраняются действующие льготы», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
При этом от оплаты парковки освобождаются лица с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий на территории других государств, а также граждане, имеющие статус участников ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.
«Развитие парковочной инфраструктуры направлено на повышение комфорта пассажиров, оптимизацию транспортных потоков на привокзальной территории и создание дополнительных возможностей для выбора наиболее удобного и выгодного варианта парковки», — уточнили в пресс-службе.