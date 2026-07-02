В Мурманской области стартовал купальный сезон за полярным кругом

Погода в Мурманске пока не особенно располагает к купанию. Днем воздух прогревается до 15−17 градусов. При этом, как отметили в региональном гидрометцентре, средняя месячная температура воздуха в июне по Мурманской области повсеместно была выше нормы в среднем на 2 градуса.