В Мурманской области стартовал купальный сезон за полярным кругом

МУРМАНСК, 2 июл — РИА Новости. В Мурманской области на двух официальных пляжах стартовал купальный сезон, сообщили в министерстве туризма региона.
«Этим летом безопасно и комфортно отдохнуть у воды можно на двух официальных пляжах: “Аврора-Пляж” на озере Канентъявр и “Северный пляж Ура-Губа” на реке Ура», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пляжи готовы к приему гостей: специалисты провели необходимые исследования воды, на берегу дежурят спасатели, для комфортного отдыха оборудованы раздевалки, душевые, санитарные модули и урны. Точки общепита на пляжах пока не открылись: гостям советуют брать перекус и воду с собой. Вход на пляжи свободный.
Пляж на озере Канентъявр для купания доступен по 15 августа три дня в неделю, на реке Уре — ежедневно. Купание в других водоемах региона запрещено.
Погода в Мурманске пока не особенно располагает к купанию. Днем воздух прогревается до 15−17 градусов. При этом, как отметили в региональном гидрометцентре, средняя месячная температура воздуха в июне по Мурманской области повсеместно была выше нормы в среднем на 2 градуса.
Самым теплым в Мурманске был июнь 2013 года со средней месячной температурой воздуха +13,9 градуса, а самым холодным — июнь 1982 года со средней месячной температурой воздуха +4,8 градуса.
Как рассказывали ранее РИА Новости в гидрометцентре, июль в Мурманской области — единственный бесснежный месяц, выпадение осадков в виде снега в другие 11 месяцев не считается аномалией.