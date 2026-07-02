Запрет на продажу энергетиков в Курской области продлили до 2031 года

Сейчас на платформе «Действуем вместе!» также проходит голосование по вопросу введения в Курской области запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. По состоянию на 2 июля в опросе приняли участие около 4,4 тыс. жителей региона. За запрет продажи отдано свыше 3 тыс. голосов. В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» писал, что голосование было перенесено со страницы губернатора Александра Хинштейна в соцсети «ВКонтакте» из-за «наплыва ботов». Результаты были аннулированы.