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Запрет на продажу энергетиков в Курской области продлили до 2031 года

Депутаты Курской областной думы 2 июля поддержали законопроект о продлении действия частичного запрета в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Это ограничение действует в регионе с 2015 года и подразумевает запрет на реализацию таких напитков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Теперь срок действия закона установлен до 2031 года, сообщили в пресс-службе облдумы.

Источник: Коммерсантъ

Депутаты Курской областной думы 2 июля поддержали законопроект о продлении действия частичного запрета в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Это ограничение действует в регионе с 2015 года и подразумевает запрет на реализацию таких напитков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Теперь срок действия закона установлен до 2031 года, сообщили в пресс-службе облдумы.

Как пояснил председатель регионального парламента Николай Жеребилов, ранее не был установлен срок окончания действия закона. По федеральному законодательству пролонгировать его можно на максимальный срок в шесть лет, что и было сделано.

Сейчас на платформе «Действуем вместе!» также проходит голосование по вопросу введения в Курской области запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. По состоянию на 2 июля в опросе приняли участие около 4,4 тыс. жителей региона. За запрет продажи отдано свыше 3 тыс. голосов. В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» писал, что голосование было перенесено со страницы губернатора Александра Хинштейна в соцсети «ВКонтакте» из-за «наплыва ботов». Результаты были аннулированы.

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