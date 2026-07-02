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Капитан теплохода Фунтов рассказал о самом речном месте Нижнего Новгорода

Константин Фунтов работает на теплоходе «Тихий Дон» уже 15 лет.

Источник: Нижегородская правда

Почему Нижний Новгород называют сердцем круизного отдыха, какое место в городе можно считать самым речным и каково продолжать семейную флотскую династию? Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказал капитан теплохода «Тихий Дон» Константин Фунтов.

В беседе нижегородец поделился историями о своей профессии, семейных традициях, связанных с речным флотом, а также рассказал, чем Нижний Новгород привлекает туристов и любителей круизов. Интервью в рамках проекта «Мой Нижний» читайте на сайте pravda-nn.ru.