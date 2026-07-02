Капитан теплохода Фунтов рассказал о самом речном месте Нижнего Новгорода

В беседе нижегородец поделился историями о своей профессии, семейных традициях, связанных с речным флотом, а также рассказал, чем Нижний Новгород привлекает туристов и любителей круизов. Интервью в рамках проекта «Мой Нижний» читайте на сайте pravda-nn.ru.