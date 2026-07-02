Поездка в КНДР из Приморья: автобусы до Расона запустят в 2026 году

Скоро поездка в одну из самых закрытых стран мира может стать заметно проще: между Владивостоком и северокорейским Расоном (Насоном) планируют запустить автобусное сообщение. Как сообщил и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов, рейсы должны стартовать к концу 2026 года — сразу после того, как будет открыто движение по новому мосту через реку Туманную.