Поездка в КНДР из Приморья: автобусы до Расона запустят в 2026 году

Скоро поездка в одну из самых закрытых стран мира может стать заметно проще: между Владивостоком и северокорейским Расоном (Насоном) планируют запустить автобусное сообщение. Как сообщил и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов, рейсы должны стартовать к концу 2026 года — сразу после того, как будет открыто движение по новому мосту через реку Туманную.
Ключевой инфраструктурный объект уже практически готов: в апреле строители соединили пролёты автомобильного моста. Его длина — 1 километр, а вместе с подъездными путями — 5 километров. Мост рассчитан на две полосы движения. Рядом возводится пункт пропуска «Хасан» на 10 полос: ежедневно он сможет пропускать до 300 автомобилей и почти 3 000 человек. Официальным перевозчиком выбрана приморская компания «Восток Интур» — она уже получила необходимые разрешения от властей КНДР.
Расон — особая экономическая зона и, по меркам Северной Кореи, довольно «открытое» место. Именно здесь находится единственный в стране рынок, доступный для иностранцев, а также казино, ориентированное на туристов из Китая. Любителям необычного отдыха предложат экскурсии на действующие фабрики — текстильные, швейные, обувные и пищевые, а ценителям природы — поездки на уединённые острова и пешие маршруты в горах. П.
Ещё одна важная точка на карте — незамерзающий порт Раджин, крупный морской хаб с причалами всех трёх стран. Оттуда тянется железнодорожная ветка до станции Хасан в Приморье — её недавно модернизировали российские специалисты.
Впечатления российских туристов подтверждают: поездка в Расон — это опыт, который сложно сравнить с привычными маршрутами. Путешественница Анна Ерофеева рассказала, что сервис в поездке организован очень внимательно: к небольшой группе присоединяется целая команда сопровождения — гиды, менеджер, переводчик, врач и водитель. Гиды свободно говорят по‑русски, а в отеле гостей ждёт комфортная обстановка и индивидуальный подход. Среди ярких моментов поездки — посещение училища иностранных языков: местные дети учат русский язык и искренне радуются возможности пообщаться с носителями.
При этом важно помнить о правилах: туристам заранее выдают инструкцию с перечнем ограничений — например, нельзя носить джинсы и вывозить местные деньги, а некоторые вещи, вроде туалетной бумаги, лучше взять с собой.
Запуск автобусного маршрута может открыть новую страницу в туристическом обмене между Россией и КНДР: путь в Расон станет не сложнее, чем дорога до некоторых отдалённых уголков внутри страны. Если планы реализуются, уже в конце 2026 года первые автобусы повезут путешественников навстречу необычным впечатлениям.