Более 22 тысяч ростовских компаний внедрили систему ЭДО

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» также поддерживает эту инициативу и внедряет цифровой обмен документами для своих клиентов. Чтобы перейти на электронный документооборот необходимо заключить дополнительное соглашение с гарантирующим поставщиком. Подробную информацию о подключении к системе и форму соглашения можно найти на официальном сайте компании.