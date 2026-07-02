Легковушка рыбаков упала с обрыва в реку во время ливня под Новогрудком

В Новогрудском районе легковушка упала в реку во время грозы. Подробности сообщили в ОСВОД.
Инцидент произошел 2 июля рядом с деревней Любча, куда компания приехала на рыбалку. Началась сильная гроза и водитель решил отогнать машину дальше от воды.
Однако во время разворота на скользком от ливня грунте авто потеряло сцепление и стало скатываться с обрыва. К счастью, водитель успел выпрыгнуть из авто, он не пострадал.
Сама же легковушка, как можно понять по опубликованным фото, целиком ушла под воду, упав с обрыва.
О произошедшем водитель сообщил в ОСВОД. На место прибыли работники Лидской спасательной станции, которые при помощи спецтехники и водолазного снаряжения оперативно обнаружили на дне и извлекли авто на берег.
Здесь «Комсомолка» сообщила, что беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля, есть пострадавшие.
Также директор перевозчика объяснил, почему автобус в Анапу из Беларуси ехал через Брянскую область.