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Легковушка рыбаков упала с обрыва в реку во время ливня под Новогрудком

Под Новогрудком легковушка упала в реку во время грозы.

Источник: Комсомольская правда

В Новогрудском районе легковушка упала в реку во время грозы. Подробности сообщили в ОСВОД.

Инцидент произошел 2 июля рядом с деревней Любча, куда компания приехала на рыбалку. Началась сильная гроза и водитель решил отогнать машину дальше от воды.

Однако во время разворота на скользком от ливня грунте авто потеряло сцепление и стало скатываться с обрыва. К счастью, водитель успел выпрыгнуть из авто, он не пострадал.

Сама же легковушка, как можно понять по опубликованным фото, целиком ушла под воду, упав с обрыва.

О произошедшем водитель сообщил в ОСВОД. На место прибыли работники Лидской спасательной станции, которые при помощи спецтехники и водолазного снаряжения оперативно обнаружили на дне и извлекли авто на берег.

Здесь «Комсомолка» сообщила, что беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля, есть пострадавшие.

Также директор перевозчика объяснил, почему автобус в Анапу из Беларуси ехал через Брянскую область.