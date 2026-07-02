Без праздников и выходных: как дронопорты улучшают работу беспилотников

Сфера беспилотников — одна из самых динамично развивающихся отраслей в России. При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» компании создают новые коптеры и комплектующие для них. Особое внимание уделяют строительству дронопортов. Именно они помогают беспилотникам выполнять рутинные задачи с минимальным участием человека.
Подробнее о том, как автономные станции обеспечивают работу дронов в режиме 24/7, — в нашем материале.
Инфраструктура будущего.
Современные дронопорты заряжают или меняют аккумуляторы в беспилотниках, защищают их от непогоды, проводят диагностику и передают данные в центр управления. Благодаря таким станциям коптеры могут выполнять десятки полетов в сутки, экономить время и силы операторов.
Принцип работы комплексов прост: внутри станции есть климатическая система для поддержки оптимальной температуры и автоматическая платформа, на которую дрон садится после завершения миссии и выгружает собранные данные. Зарядка занимает 45 минут, а подготовка к следующему вылету — 1 минуту. Всеми процессами оператор управляет удаленно через универсальную платформу.
«Дронопорты — это следующий этап развития беспилотных технологий. Уже сейчас они позволяют дронам автоматически выполнять задания без присутствия внешнего пилота на месте, передав управление непосредственно машинам. Вероятно, более половины всех беспилотных операций в ближайшем будущем станут полностью автоматизированными благодаря внедрению дронопортов», — считает генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка Николай Ряшин.
Благодаря дронопортам беспилотники могут выполнять задания автоматически.
Подобные станции управления удобно использовать при работе с беспилотниками, которые охраняют различные объекты, мониторят ЧС, обследуют сельскохозяйственные поля, доставляют грузы и лекарства в труднодоступные районы, инспектируют линии электропередач, строительные объекты.
Из любой точки мира в любую погоду.
«Русдронопорт» из Татарстана стал первым серийным производителем дронопортов в нашей стране. В 2022 году компанию включили в число резидентов Иннополиса, а в 2024 году она наладила выпуск станций для автономной инфраструктуры беспилотников.
По словам менеджера продукта предприятия Андрея Павлова, идея производства дронопортов зародилась у команды после того, как пришел заказ на регулярную съемку большого количества строительных площадок.
«Мы стали сталкиваться с тем, что оператор мог встать в пробку, проспать, забыть флешку или дрон зарядить. Пришла мысль: а зачем выезжать, если можно поставить станции на все строительные площадки и управлять этим одному человеку», — поделился Андрей Павлов.
Сегодня в модельном ряду «Русдронопорта» насчитывается несколько комплексов. Например, полностью автономная станция для зарядки дронов коптерного типа «ЭРИ Мини». Она отличается компактными размерами — всего 1 квадратный метр — и широким диапазоном рабочих температур — от минус 30 до плюс 45 . Для тех, кому нужно установить станцию на крышу автомобиля, есть «ЭРИ Авто». А дронопорт «ЭРИ М350» может самостоятельно менять аккумуляторные батареи в коптерных дронах, работая в диапазоне от минус 45 до плюс 55 .
В 2025 году российские разработчики представили первый в мире дронопорт для беспилотников вертолетного типа. Кроме того, в арсенале компании есть универсальная платформа для дистанционного управления дронами и станциями разных производителей. При этом отдавать команды можно из любой точки мира с телефона или запрограммировать автоматическое выполнение миссий по расписанию.
Полная автономия в сложных условиях.
Еще один производитель беспилотников — московская компания «Гаскар» — также занимается созданием дронопортов и представила комплекс HIVE. Это станция со сдвижной крышей с подогревом, площадкой для взлета-посадки коптера и системой интеллектуальной зарядки аккумуляторных батарей. Комплекс помогает наладить абсолютно автономную работу беспилотников в городской среде с плотной застройкой или в отдаленных труднодоступных районах.
«Дронопорт HIVE от “Гаскар” — это не просто технологическое решение, а полноценная российская разработка, трансформирующая современный мониторинг. Станция устраняет главную проблему отрасли — зависимость от ручного труда и сложной логистики, обеспечивая беспилотникам полную автономность и готовность 24/7», — отметила PR-директор компании «Гаскар» Фаина Филина.
По ее словам, с помощью станции дрон может самостоятельно заряжаться, передавать данные и контролировать объекты. HIVE универсален и используется для различных задач, например мониторинга строительства, проверки инфраструктурных объектов ЖКХ, дорожной сети, охраны периметра или создания «цифровых двойников».
Дроны могут самостоятельно заряжаться и передавать данные с помощью станции.
По другому пути пошли разработчики из Челябинской области. Специалисты «Дронопорт Урал» решили создавать выездные удаленные базы, модернизируя автомобильную спецтехнику заказчиков до уровня полноценного мобильного дронопорта. Для этого машины оснащают связью, оборудованием и программами для работы в условиях повышенной сложности. Особенно такой подход актуален для нефтегазовой, горной, строительной отрасли, агрохозяйств, экспедиционно-исследовательской работы.
«Дронопорт — это минимально необходимая инфраструктурная база для осуществления длительных автономных работ на объектах заказчика. Уровень развития технологий на сегодняшний день и ближайшие десятки лет не позволит роботизированным системам самостоятельно функционировать без внешних систем», — поделился автор проекта «Дронопорт Урал» Александр Прутов.
Компании, которые развивают в нашей стране отрасль беспилотников, поддерживает нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Разработчики могут получить грант до 100 млн рублей на оформление конструкторской документации или 250 млн рублей на сертификацию нового беспилотника. Продавцы дронов вправе компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, резиденты научно-производственных центров — до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. А сторонние компании могут взять в лизинг российские беспилотники по льготной ставке.
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