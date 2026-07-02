Без праздников и выходных: как дронопорты улучшают работу беспилотников

Сегодня в модельном ряду «Русдронопорта» насчитывается несколько комплексов. Например, полностью автономная станция для зарядки дронов коптерного типа «ЭРИ Мини». Она отличается компактными размерами — всего 1 квадратный метр — и широким диапазоном рабочих температур — от минус 30 до плюс 45 . Для тех, кому нужно установить станцию на крышу автомобиля, есть «ЭРИ Авто». А дронопорт «ЭРИ М350» может самостоятельно менять аккумуляторные батареи в коптерных дронах, работая в диапазоне от минус 45 до плюс 55 .