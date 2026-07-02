Как настроить каналы в «Максе» и не потеряться в контенте

Мессенджер «Макс» продолжает развивать инструменты для удобного потребления контента — в апреле 2026 года в нём появилась специальная папка «Каналы». Теперь пользователям проще находить интересные сообщества и следить за публикациями любимых авторов. РБК Life рассказал, как устроены каналы в «Максе» и как с ними работать.
Канал в «Максе» — это формат вещания, где публиковать материалы вправе только администраторы, а подписчики могут лишь просматривать ленту и реагировать на посты с помощью эмодзи. Комментировать публикации нельзя. Каналы бывают двух типов: публичные и приватные. Публичные создают госорганизации, бизнес, блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков и СМИ. Их легко найти через поиск — они часто посвящены конкретным темам: от кулинарии и кино до политики и искусства. Приватные каналы доступны только по приглашению — их используют для личного, корпоративного или платного контента, и в общем поиске они не отображаются.
Чтобы найти каналы, откройте мессенджер и в разделе «Чаты» нажмите на папку «Каналы» вверху экрана. Сначала вы увидите сообщества, на которые уже подписаны, а ниже — рекомендованные. Для поиска конкретного канала воспользуйтесь иконкой лупы в углу экрана и введите название. Если хочется изучить варианты, нажмите на значок рупора в левом верхнем углу — откроется страница с подборками: там есть блоки с новыми, актуальными и тематическими каналами. В разделе «Темы» можно раскрыть полный список рубрик — например, «Дом и сад», «Хобби», «Культура» и другие, — и выбрать то, что ближе. Понравившийся канал достаточно открыть, просмотреть ленту и нажать «Подписаться», чтобы не пропускать свежие публикации.
Уведомления о новых постах приходят прямо в папку «Каналы»: рядом с её названием отображается число непрочитанных материалов. Если интерес к какому‑то каналу пропал, от него легко отписаться: для этого нужно развернуть вкладку «Каналы», долгим нажатием вызвать меню у названия сообщества и выбрать красную строку «Отписаться от канала», затем подтвердить действие. При желании позже можно снова оформить подписку.
Если папка «Каналы» не видна, скорее всего, требуется обновить приложение — это можно сделать через RuStore, Google Play или на официальном сайте «Макса». Владельцам iPhone стоит учитывать, что с июня 2026 года мессенджер недоступен в App Store, поэтому загрузить или обновить его через магазин приложений не получится.