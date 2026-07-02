Как настроить каналы в «Максе» и не потеряться в контенте

Канал в «Максе» — это формат вещания, где публиковать материалы вправе только администраторы, а подписчики могут лишь просматривать ленту и реагировать на посты с помощью эмодзи. Комментировать публикации нельзя. Каналы бывают двух типов: публичные и приватные. Публичные создают госорганизации, бизнес, блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков и СМИ. Их легко найти через поиск — они часто посвящены конкретным темам: от кулинарии и кино до политики и искусства. Приватные каналы доступны только по приглашению — их используют для личного, корпоративного или платного контента, и в общем поиске они не отображаются.