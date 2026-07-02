В Красноярске набережная у Октябрьского моста станет длиннее на полкилометра

Сейчас реализуется первая очередь пространства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство берега высказались почти 28 тысяч красноярцев. Неудивительно, ведь территории у воды традиционно пользуются большой популярностью у красноярцев.