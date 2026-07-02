В Красноярске набережная у Октябрьского моста станет длиннее на полкилометра

В Красноярске набережная у Октябрьского моста на правом берегу станет длиннее на полкилометра. Об этом рассказал глава города Сергей Верещагин, инспектируя «Районный маршрут» в Ленинском районе.
Сейчас реализуется первая очередь пространства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство берега высказались почти 28 тысяч красноярцев. Неудивительно, ведь территории у воды традиционно пользуются большой популярностью у красноярцев.
Уже через месяц здесь должны появиться смотровые балконы, деревянный настил, детская площадка, десятки деревьев и кустарников. А в сезон 2027 года работы будут продолжены.