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В Красноярске набережная у Октябрьского моста станет длиннее на полкилометра

К августу новый участок набережной станет прогулочной зоной.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске набережная у Октябрьского моста на правом берегу станет длиннее на полкилометра. Об этом рассказал глава города Сергей Верещагин, инспектируя «Районный маршрут» в Ленинском районе.

Сейчас реализуется первая очередь пространства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство берега высказались почти 28 тысяч красноярцев. Неудивительно, ведь территории у воды традиционно пользуются большой популярностью у красноярцев.

Уже через месяц здесь должны появиться смотровые балконы, деревянный настил, детская площадка, десятки деревьев и кустарников. А в сезон 2027 года работы будут продолжены.