Житель Черняховска зарезал соседа и выволок умирающего в подъезд, потому что тот называл его бездельником и алкашом

Разгорячённый спиртным черняховец затаил обиду. Он припомнил, как в тот день не смог найти свой кошелёк, и убедил себя в том, что деньги украл сосед. Понимая, что тот моложе и крепче его, обвиняемый взял на кухне нож и ворвался в комнату к отдыхающему квартиранту, набросился на него и начал бить ножом. Тот сумел сползти с кровати и попытался выбраться в коридор. Разъярённый мужчина ещё несколько раз ударил его в спину.