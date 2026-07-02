Сергей Федотов готов покинуть театр «У моста» в случае изменения устава

Художественный руководитель и основатель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов заявил, что покинет театр, если руководство перейдет к директорской модели управления. Об этом он заявил в интервью РБК Пермь. Он отметил, что для театра такая форма управления неприемлема. «За 38 лет я увеличил здание театра в три раза. Это сделал я, будучи худруком. Если театром будет руководить директор, он закроется. Если в театре поставят директора, я уволюсь и уйду в свободное плавание», — добавил Сергей Федотов.