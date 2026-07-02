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В школе Великого Новгорода по просьбе родителей установили скамейки

В этом году также планируют построить современную спортплощадку с новым оборудованием.

В Великом Новгороде в школе № 31 родители попросили установить скамейки для удобства учеников. Долго ждать не пришлось: возле гардероба разместили лавочки, а у входа положили мягкие тряпичные коврики, чтобы внутри всегда было чисто.

Но улучшения не заканчиваются. В этом году планируют построить современную спортивную площадку с новым оборудованием. За комфортом учащихся следят по нацпроекту «Молодёжь и дети».

На всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочёт — отсканируйте код, и вопрос обязательно рассмотрят!