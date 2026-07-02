«Воронежэнерго» напоминает об опасности превышения нагрузки на электросеть

Аномально жаркая погода, которая установилась на территории Воронежской области, заставляет жителей активно использовать в домах различные системы кондиционирования воздуха. Однако энергетики филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» обращают внимание потребителей на недопустимость превышения максимальной мощности, указанной в договоре технологического присоединения. Это может привести к перегрузке электросети и, как следствие, снижению уровня напряжения, повреждению электросетевого оборудования и даже пожару.