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«Воронежэнерго» напоминает об опасности превышения нагрузки на электросеть

Это может привести к снижению уровня напряжения, повреждению электросетевого оборудования и даже пожару.

Источник: АиФ Воронеж

Аномально жаркая погода, которая установилась на территории Воронежской области, заставляет жителей активно использовать в домах различные системы кондиционирования воздуха. Однако энергетики филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» обращают внимание потребителей на недопустимость превышения максимальной мощности, указанной в договоре технологического присоединения. Это может привести к перегрузке электросети и, как следствие, снижению уровня напряжения, повреждению электросетевого оборудования и даже пожару.

В условиях жаркой погоды энергетики также напоминают жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Строго запрещено:

самостоятельно проводить пожароопасные работы;

разводить костры и использовать открытый огонь в охранных зонах энергообъектов, поджигать сухую траву;

складировать мусор вблизи энергообъектов.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи запрещается приближаться к ним ближе, чем на 8 метров.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

— по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8−800−220−0−220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

— через онлайн-сервисы компании:

официальный сайт;

мобильное приложение «Есть свет!».