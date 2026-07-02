«Воронежэнерго» напоминает об опасности превышения нагрузки на электросеть

Аномально жаркая погода, которая установилась на территории Воронежской области, заставляет жителей активно использовать в домах различные системы кондиционирования воздуха. Однако энергетики филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» обращают внимание потребителей на недопустимость превышения максимальной мощности, указанной в договоре технологического присоединения. Это может привести к перегрузке электросети и, как следствие, снижению уровня напряжения, повреждению электросетевого оборудования и даже пожару.
В условиях жаркой погоды энергетики также напоминают жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
Строго запрещено:
самостоятельно проводить пожароопасные работы;
разводить костры и использовать открытый огонь в охранных зонах энергообъектов, поджигать сухую траву;
складировать мусор вблизи энергообъектов.
При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи запрещается приближаться к ним ближе, чем на 8 метров.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:
— по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8−800−220−0−220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).
— через онлайн-сервисы компании:
официальный сайт;
мобильное приложение «Есть свет!».