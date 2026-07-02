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57 общественных территорий Ростовской области благоустроят по итогам голосования

На Дону выбрали территории для обновления в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за общественные территории, требующие благоустройства. Напомним, варианты обновления объектов выбирали с 21 апреля по 12 июня. Жители Дона поддержали 57 из 124 проектов.

Власти региона напоминают: все получившие поддержку проекты реализуют в 2027 году. В частности, должны благоустроить парк «Молодежный» в Белой Калитве, пляж в Азове, молодежный бульвар в городе Зверево, а также Комсомольский сквер в Ростове-на-Дону.

На указанных территориях собираются привести в порядок прогулочные зоны и пешеходные дорожки, создать места для отдыха и площадки для мероприятий, установить малые архитектурные формы и смонтировать освещение. Планируется озеленение.

— В вопросах благоустройства важно учитывать мнение и потребности жителей, так как именно они лучше всего знают, какие именно пространства необходимы в наших населенных пунктах, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Акцию провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ней участвовали 55 муниципалитетов Ростовской области.

За территории проголосовали более 475 тысяч жителей Дона. Наибольшую активность проявили в Белокалитвинском, Верхнедонском, Усть-Донецком и Семикаракорском районах, городе Зверево, в Азове и Шахтах.

За пять лет в голосовании приняли участие почти 2,5 млн человек, были обновлены 230 территорий-победителей. Например, в 2025 году благоустроили 43 объекта. В 2026 году обновят еще 46 объектов в 39 муниципалитетах.

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