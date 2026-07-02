На АЗС у «Балтии Молл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки

По его словам, мужчина на «Газели» подъехал к колонке и начал заливать топливо в канистры, которые лежали в кузове. Сотрудник АЗС — пожилой мужчина — сделал ему замечание, после чего между ними вспыхнул конфликт. Свидетель предполагает, что слова могли быть сказаны резко, но точной формулировки он не слышал.