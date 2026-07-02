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В Нижнем Новгороде пятеро взрослых и ребенок отравились в кафе

СК: в Нижнем Новгороде пятеро взрослых и ребенок отравились в кафе.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Пятеро взрослых и ребенок отравились после посещения одного из кафе в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья услуг, сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

«По данным следствия, в июне 2026 года после употребления в пищу блюд в одном из кафе города Нижнего Новгорода с жалобами на ухудшение самочувствия и признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились пятеро взрослых и один ребенок, который госпитализирован в инфекционную больницу», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователем СК совместно со специалистами Роспотребнадзора организован комплекс необходимых следственных действий и санитарно-эпидемиологических мероприятий. Работа кафе приостановлена.

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