СКР расследует гибель мирного жителя при атаке БПЛА в Нижегородской области

Следственный комитет России будет расследовать гибель мирного жителя во время атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Напомним, массированная атака БПЛА произошла в регионе 2 июля. Средства ПВО сбили 30 дронов. К сожалению, в ходе налета погиб один мирный житель. Еще четыре человека получили травмы, одному из них потребовалась госпитализация.
СК расследует преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА.