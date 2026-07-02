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СКР расследует гибель мирного жителя при атаке БПЛА в Нижегородской области

Следственный комитет России будет расследовать гибель мирного жителя во время атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Следственный комитет России будет расследовать гибель мирного жителя во время атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Напомним, массированная атака БПЛА произошла в регионе 2 июля. Средства ПВО сбили 30 дронов. К сожалению, в ходе налета погиб один мирный житель. Еще четыре человека получили травмы, одному из них потребовалась госпитализация.

СК расследует преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА.

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