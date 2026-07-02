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В Ростовской области число аварий уменьшилось почти на 8%

На дорогах Ростовской области с начала года в авариях погибли 100 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала года общее количество дорожных аварий снизилось почти на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции ГАИ рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.

— На данный момент зарегистрировано более 1200 происшествий. Вместе с тем, несмотря на снижение общего количества ДТП, число погибших увеличилось на 1,6 процента и составило 100 человек, — подчеркнул руководитель ведомства.

Самым частым видом происшествий на донских трассах остаются столкновения автомобилей. На них приходится почти половина всех случаев. Еще четверть инцидентов связана с наездами на пешеходов.

Основной причиной аварийности полицейские называют превышение скорости. При этом тяжесть травм часто усугубляется тем, что люди не пристегиваются ремнями безопасности.

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