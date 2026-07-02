Иран предостерег США и Израиль от провокаций на похоронах Хаменеи

«Мы предупреждаем врагов Ирана, особенно США, сионистский режим и их региональных и не региональных сообщников, чтобы они избегали просчетов и думали о суровых последствиях (…) на любую угрозу или акт агрессии на территории нашей любимой страны [будет дан ответ]», — цитирует заявление командующего штабом иранских ВС «Хатам аль-Анбия» генерал-майора Али Абдоллахи агентство Tasnim.