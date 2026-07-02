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Иран предостерег США и Израиль от провокаций на похоронах Хаменеи

Иранские военные выступили с жестким предупреждением в адрес США и Израиля. В Тегеране заявили, что любые провокации во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи не останутся без ответа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы предупреждаем врагов Ирана, особенно США, сионистский режим и их региональных и не региональных сообщников, чтобы они избегали просчетов и думали о суровых последствиях (…) на любую угрозу или акт агрессии на территории нашей любимой страны [будет дан ответ]», — цитирует заявление командующего штабом иранских ВС «Хатам аль-Анбия» генерал-майора Али Абдоллахи агентство Tasnim.

Абдоллахи подчеркнул, что вооруженные силы Ирана находятся в полной готовности защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Он также призвал граждан страны продемонстрировать единство и принять участие в предстоящих траурных мероприятиях.

Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб Али Хаменеи. Массовая церемония прощания и похорон бывшего верховного лидера начнется 4 июля и рассчитана на несколько дней. Россию на траурном мероприятии будет представлять заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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