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СМИ: в Иране пообещали отомстить за гибель Али Хаменеи

В Иране в среду предупредили, что лица, ответственные за убийство лидера Исламской революции, аятоллы Хаменеи понесут наказание «в нужное время».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мохаммад Бакер Золькадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ), заявил, что «дело о мести за чистую кровь» Хаменеи и других иранцев, убитых в результате терактов, «остается открытым» и виновные понесут наказание. Об этом пишет индийская газета Kashmir Observer.

Преступники и те, кто отдавал приказы об этих преступлениях, в нужное время, которое не заставит себя ждать, понесут справедливое наказание от рук праведных элементов.

Мохаммад Бакер Золькадр
секретарь ВСНБ Ирана

ВСНБ назвал предстоящие похороны Али Хаменеи «историческим поворотным моментом» и призвал иранцев принять в них активное участие. В СНБС считают, что церемонии прощания с убитым верховным лидером продемонстрируют национальное единство и «величайшую публичную клятву верности» новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и принципам Исламской революции.

В среду к возмездию за гибель Али Хаменеи также призвал иранский священнослужитель Мохсен Ганбериян, пишет турецкое издание Haberler. Он заявил, что, если убийство аятоллы не будет отомщено, новый верховый лидер и высокопоставленные чиновники Ирана будут жить под постоянной угрозой.

Если мы не отомстим за убийство нашего рахбара, нынешнему атолле и другим лидерам Исламской республики придется вечно скрываться. Это совершенно очевидно.

Мохсен Ганбериян
иранский священнослужитель

Он напомнил о «расстрельном списке» премьера Биньямина Нетаньяху, в который израильтяне внесли спикера парламента и главного переговорщика Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.

Сам Галибаф вчера выступил с аналогичным призывом о мести, сообщает иранское информагентство Mehr News.

Кровная месть за нашего имама-мученика [аятоллу Али Хаменеи] — это освобождение аль-Кудса (арабское название Иерусалима. — Прим. ред.), и для этого мы должны сохранить Ливан. Кровной мести нельзя добиться лозунгами.

Мохаммад-Багер Галибаф
спикер парламента Ирана

Он добавил, что «враг понимает только язык силы», поэтому Тегеран «должен бороться с ним с позиции силы». Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что реакция на убийство Али Хаменеи является «законным правом и обязанностью Ирана».

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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