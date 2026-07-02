СМИ: в Иране пообещали отомстить за гибель Али Хаменеи

Преступники и те, кто отдавал приказы об этих преступлениях, в нужное время, которое не заставит себя ждать, понесут справедливое наказание от рук праведных элементов.
ВСНБ назвал предстоящие похороны Али Хаменеи «историческим поворотным моментом» и призвал иранцев принять в них активное участие. В СНБС считают, что церемонии прощания с убитым верховным лидером продемонстрируют национальное единство и «величайшую публичную клятву верности» новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и принципам Исламской революции.
Если мы не отомстим за убийство нашего рахбара, нынешнему атолле и другим лидерам Исламской республики придется вечно скрываться. Это совершенно очевидно.
Он напомнил о «расстрельном списке» премьера Биньямина Нетаньяху, в который израильтяне внесли спикера парламента и главного переговорщика Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.
Сам Галибаф вчера выступил с аналогичным призывом о мести, сообщает иранское информагентство Mehr News.
Кровная месть за нашего имама-мученика [аятоллу Али Хаменеи] — это освобождение аль-Кудса (арабское название Иерусалима. — Прим. ред.), и для этого мы должны сохранить Ливан. Кровной мести нельзя добиться лозунгами.
Он добавил, что «враг понимает только язык силы», поэтому Тегеран «должен бороться с ним с позиции силы». Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что реакция на убийство Али Хаменеи является «законным правом и обязанностью Ирана».