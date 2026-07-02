Власти РФ сделали первое заявление об атаке БПЛА на второй автобус из Беларуси

Российские власти раскрыли подробности атаки беспилотника ВСУ на автобус из Беларуси под Брянском. Первый официальный комментарий в телеграм-канале опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
По словам и.о.губернатора, белорусский автобус подвергся атаке беспилотника самолетного типа. ЧП произошло в погранпункте «Красный камень», в Злынковском районе Брянщины. Ковальчук подчеркнул, что был нанесен целенаправленный удар по гражданским лицам.
— Осколочные ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь, — прокомментировал и.о. главы области.
Также Ковальчук рассказал, что после произошедшей атаки с пассажирами в пункте временного размещения проводили работу психологи. Им обеспечили горячее питание. Когда прибыл автобус из Гомеля, граждане Беларуси были перевезены в Гомельскую область. А еще шестеро россиян сейчас находятся в пункте временного размещения, где для них созданы все необходимые условия.
Здесь «Комсомолка» сообщила, что беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля, есть пострадавшие.
Также директор перевозчика объяснил, почему автобус в Анапу из Беларуси ехал через Брянскую область.
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