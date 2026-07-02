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В Ростове осудили пособника подрыва автомобиля военнослужащего

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о пособничестве в совершении теракта (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о пособничестве в совершении теракта (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что Валерий Александрович Слюсарь в июне 2024 года в Миллерово согласился на предложение знакомого за деньги содействовать в совершении теракта. В тот же вечер осужденный встретился на парковке с группой лиц. Знакомый фигуранта и иные лица установили под днищем автомобиля военнослужащего взрывное устройство, подсудимый в это время наблюдал за окружающей обстановкой.

На следующий день взрывное устройство сработало в момент, когда в автомобиле находились военнослужащий и его дочь. В результате потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Транспорт был полностью уничтожен огнем.

Приговором суда фигуранту назначено 18,5 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.