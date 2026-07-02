В Ростове осудили пособника подрыва автомобиля военнослужащего

Установлено, что Валерий Александрович Слюсарь в июне 2024 года в Миллерово согласился на предложение знакомого за деньги содействовать в совершении теракта. В тот же вечер осужденный встретился на парковке с группой лиц. Знакомый фигуранта и иные лица установили под днищем автомобиля военнослужащего взрывное устройство, подсудимый в это время наблюдал за окружающей обстановкой.