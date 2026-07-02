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Врачи спасли нижегородца с критическим сужением трахеи

Операцию провели в ГКБ № 5.

Источник: Время

В городской клинической больнице № 5 Нижнего Новгорода проведена уникальная операция — циркулярная резекция трахеи. Она спасла 40-летнего мужчину от угрозы жизни и неминуемой инвалидности. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

«После тяжелого панкреатита и ИВЛ у нижегородца развилось опасное осложнение — рубцовый стеноз трахеи. Горло мужчины сузилось до критических размеров, началось удушье. Раньше таким больным ставили пожизненную трубку в горле — трахеостому», — говорится в сообщении.

Никонов отметил, что изначально пациент хотел оперироваться в Москве, но во время сбора документов его состояние стало критическим — транспортировка в столицу оказалась невозможной.

«Мультидисциплинарная команда врачей ГКБ № 5 сработала экстренно. Сначала хирурги расширили просвет эндоскопически, а на следующий день провели сложнейшую реконструктивную операцию: суженный участок удалили, ювелирно сшив трахею», — сообщил заведующий отделением торакальной хирургии ГКБ № 5 Дмитрий Фурзиков.

Напомним, что свыше 30 тысяч онлайн-приемов провели нижегородские медики с начала года.