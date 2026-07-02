Врачи спасли нижегородца с критическим сужением трахеи

В городской клинической больнице № 5 Нижнего Новгорода проведена уникальная операция — циркулярная резекция трахеи. Она спасла 40-летнего мужчину от угрозы жизни и неминуемой инвалидности. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».