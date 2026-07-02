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Единороссы утвердили партийную «пятерку» на выборы в нижегородское заксобрание

Конференция нижегородского регионального отделения «Единой России» по итогам праймериз утвердила список кандидатов на выборы в законодательное собрание восьмого созыва. Партсписок на выборах возглавит губернатор Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе реготделения.

Источник: Коммерсантъ

Конференция нижегородского регионального отделения «Единой России» по итогам праймериз утвердила список кандидатов на выборы в законодательное собрание восьмого созыва. Партсписок на выборах возглавит губернатор Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе реготделения.

Также в партийную пятерку вошли действующий председатель ЗС НО Евгений Люлин, сенатор Ольга Щетинина, главврач больницы № 29, депутат Юлия Гаревская и глава Арзамаса Александр Щелоков.

Помимо этого сформированы 25 региональных групп областного списка кандидатов из 75 человек и утверждены кандидатуры по одномандатным округам.

Как писал «Ъ-Приволжье», Глеб Никитин возглавил и региональную группу партии на выборах в Государственную Думу.

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