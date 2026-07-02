В Ростовской области с начала года на 7% выросла смертность пешеходов

В Ростовской области с начала года выросла смертность среди пешеходов, несмотря на общее снижение аварийности. Об этом на пресс-конференции ГАИ рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.
— Наезды на людей сейчас составляют более 23% от всех дорожных происшествий. При этом число погибших пешеходов увеличилось на семь процентов по сравнению с прошлым годом, — заявил руководитель ведомства.
Полицейские массово выявляют нарушения как со стороны автомобилистов, так и со стороны тех, кто переходит проезжую часть. С начала года инспекторы составили протоколы на более чем 10 000 пешеходов-нарушителей.
Водителей также строго наказывают за игнорирование зебр. За этот же период правоохранители зафиксировали почти девять с половиной тысяч случаев, когда автомобилисты не пропустили людей на переходах.
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