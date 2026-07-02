Сроки достройки школы для одаренных детей на Бору снова переносят

На информационном баннере указано, что старт работ пришёлся на 1 июня 2026 года, а завершить их планируют к 30 декабря 2027 года. При этом, по словам горожан, возведение корпусов ведётся уже несколько лет, и подобная формулировка вызывает у них недоумение.