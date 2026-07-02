Сроки достройки школы для одаренных детей на Бору снова переносят

Строительство школы для одарённых детей имени Е. А. Негина на Бору, расположенной у озера Бездонного, вновь не укладывается в ранее обозначенные сроки. Жители города обратили внимание на расхождения в данных — фотографию паспорта объекта с ограждения стройплощадки они разместили в Telegram‑канале «Твой Бор».
На информационном баннере указано, что старт работ пришёлся на 1 июня 2026 года, а завершить их планируют к 30 декабря 2027 года. При этом, по словам горожан, возведение корпусов ведётся уже несколько лет, и подобная формулировка вызывает у них недоумение.
Ранее сроки исполнения контракта, размещённого на портале госзакупок, были установлены до 15 февраля следующего года — теперь они сдвинуты.
Напомним, проект школы на 800 учащихся анонсировали в начале 2024 года. Под образовательное учреждение выделили участок площадью 8,3 га рядом с озером Бездонным — под канатной дорогой.
Решение вызвало обеспокоенность части жителей Бора: они опасались негативного влияния стройки на экосистему и предпринимали попытки оспорить его — в том числе через обращения в суд, администрацию президента и Следственный комитет РФ.
В настоящее время сведения о новых сроках завершения строительства находятся на уточнении.
Ранее сообщалось, что аварийный недострой изымают на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.