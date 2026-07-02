В курском поселке Тим в четвертый раз ищут подрядчика для реконструкции очистных

Ранее торги по этому объекту объявлялись уже трижды, но все аукционы признаны несостоявшимися. Первый аукцион состоялся в октябре 2025 года, второй аукцион объявляли 12 мая, третий — 27 мая. Во всех случаях никто не подал заявку, и комиссия признавала процедуры недействительными.