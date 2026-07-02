В подъезде дома в Калининграде обнаружили труп с множественными ножевыми ранениями

В подъезде дома на улице Бассейной в Калининграде жильцы обнаружили труп мужчины с множественными ножевыми ранениями. Бездыханное тело лежало на втором этаже. Инцидент случился ночью 1 июля, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Сотрудники ППС задержали подозреваемого в убийстве — 45-жителя Черняховска. Известно, что с 38-летним мужчиной он не только работал вместе, но и жил в одной квартире. Мотивы неизвестны.
Заведено уголовное дело, подозреваемый под арестом.
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