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В Воронежской области подорожал картофель

В среднем цена на овощ выросла более чем на 11%.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области за прошедшую неделю выросла средняя цена на картофель, сообщает пресс-служба Воронежстата.

Так, за килограмм овоща местным покупателям придётся отдать порядка 55 рублей.

Неделей ранее кортофель был дешевле на шесть рублей.