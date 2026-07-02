В Воронежской области подорожал картофель

В Воронежской области за прошедшую неделю выросла средняя цена на картофель, сообщает пресс-служба Воронежстата.
Так, за килограмм овоща местным покупателям придётся отдать порядка 55 рублей.
Неделей ранее кортофель был дешевле на шесть рублей.
В среднем цена на овощ выросла более чем на 11%.
В Воронежской области за прошедшую неделю выросла средняя цена на картофель, сообщает пресс-служба Воронежстата.
Так, за килограмм овоща местным покупателям придётся отдать порядка 55 рублей.
Неделей ранее кортофель был дешевле на шесть рублей.