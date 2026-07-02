На православном фестивале «Свет Белогорья» выступит певица Татьяна Буланова

В прошлом году во время фестиваля в храме монастыря пребывал ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, доставленный в пределы Пермской епархии из Воскресенского Новодевичьего женского монастыря. К мощам святителя за девять дней пребывания святыни в епархии поклонились 140 тыс. прихожан.