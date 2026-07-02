Reuters: Иран предостерег США и Израиль от провокаций во время похорон Али Хаменеи

Мы предупреждаем врагов Ирана, особенно США, сионистский режим [Израиль], а также их региональных и нерегиональных сообщников, чтобы они избегали любых просчетов и думали о жестком возмездии, которым наши вооруженные силы ответят на любую угрозу и агрессию против нашей страны.
Агентство Reuters напоминает, что траурные процессии начнутся 4 июля в Тегеране и завершатся 9 июля похоронами Али Хаменеи в его родном городе Мешхеде. В промежутке между этими датами запланированы дополнительные церемонии в Куме и Ираке.
В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с аналогичным предупреждением. Он пообещал «немедленный и мощный ответ» Тегерана на любую угрозу иранскому народу или руководству. Так он отреагировал на комментарии министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «приговорен к смерти».
Иранские СМИ сообщили о повышенных мерах безопасности во время похорон, а глава Организации гражданской авиации Ирана предупредил в среду, что над несколькими городами Ирана, включая Тегеран и Мешхед, будут введены временные ограничения воздушного пространства.