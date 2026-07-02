Reuters: Иран предостерег США и Израиль от провокаций во время похорон Али Хаменеи

Мы предупреждаем врагов Ирана, особенно США, сионистский режим [Израиль], а также их региональных и нерегиональных сообщников, чтобы они избегали любых просчетов и думали о жестком возмездии, которым наши вооруженные силы ответят на любую угрозу и агрессию против нашей страны.