Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года дорожные службы Ростовской области получили 500 предостережений

В Ростовской области на треть снизилось число ДТП из-за некачественного асфальта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала года надзорные органы вынесли более 500 предостережений организациям, ответственным за содержание автомобильных дорог. Об этом на пресс-конференции ГАИ рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.

— По линии технического надзора приняты меры реагирования в отношении должностных и юридических лиц. Это дало результат: количество ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями сократилось почти на треть, — подчеркнул руководитель ведомства.

Полицейские регулярно инспектируют магистрали регионального и местного значения. При обнаружении дефектов правоохранители заставляют подрядчиков незамедлительно устранять нарушения и чинить покрытие.

Усиленная работа с дорожными службами помогла заметно снизить аварийность. На сегодняшний день удельный вес происшествий из-за разбитых дорог в общей статистике региона упал с 22 до 17 процентов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.