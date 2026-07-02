Федотов заявил, что уволится, если в театре «У Моста» назначат директора

Худрук и основатель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов заявил, что уволится, если театр «У Моста» переведут на директорскую модель управления, передаёт РБК Пермь.
Речь идёт о планах по смене в театре «У Моста» формы управления: предполагается, что вместо художественного руководителя учреждение должна возглавить директор Юлия Аверьянова. Создатель мистического театра категорически не согласен с таким решением.
«Я — художественный руководитель и основатель театра. 38 лет назад я этот театр придумал, 38 лет я худрук, 38 лет я заключаю договор с департаментом как худрук. Почему они решили это изменить — я не понимаю», — говорит он.
Сергей Федотов подчёркивает, что театр «У Моста» уникален не только по художественной программе, но и по внутренней организации. Все постановки здесь созданы только им, а сам он совмещает функции режиссёра, сценографа, звукооператора, мастера по свету и дизайнера.
«За 38 лет я увеличил здание театра в три раза. Это сделал я, будучи худруком. Если театром будет руководить директор, он закроется. Если в театре поставят директора, я уволюсь и уйду в свободное плавание», — пообещал Федотов.
Он добавил, что ему регулярно предлагают работу в Москве, Санкт-Петербурге и других странах. В Чехии он получил премию «Лучший режиссёр года» за постановку «Собачье сердце». Однако, по его словам, театра, подобного «У Моста», больше нет ни в одной стране.
«Я работу найду, но уникального театра, как театр “У Моста”, больше нигде нет и не будет. Есть один вариант — остаётся устав, при котором я худрук. В противном случае я просто в театре не работаю, а театр будет закрыт», — резюмировал он.
Сергей Федотов уточнил, что за прошедшие 38 лет из вузов выпустили более 2 тысяч режиссёров, но ни один из них не основал свой театр.
Ранее администрация Перми подробно прокомментировала сайту perm.aif.ru предполагаемые изменения в управлении театром «У Моста».