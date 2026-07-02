Исследование: Земля может пережить взрыв Солнца

Учёные смоделировали изменения, которые произойдут с орбитами планет в фазах красного гиганта и асимптотической ветви. По их расчётам, по мере того как Солнце начнёт сбрасывать массу, расстояние между орбитами увеличится. Ближайшие к светилу Меркурий и Венера из‑за низкой скорости движения окажутся поглощены.