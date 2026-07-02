Эксперт оценил заявление Писториуса о решающей фазе на Украине

«Не знаю, решающая ли сейчас фаза, но бьем основательно и хорошо, надо еще крепче. Это они считают, что решающая, но, в принципе, понимание текущего момента у них есть. Сейчас, если реально брать ситуацию на земле, мы идем вперед», — отметил собеседник «Ленты.ру».