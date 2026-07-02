Эксперт оценил заявление Писториуса о решающей фазе на Украине

Ранее глава немецкого оборонного ведомства заявил, что темпы финансирования Киева снижать нельзя, поскольку боевые действия вступили в решающую фазу.
«Не знаю, решающая ли сейчас фаза, но бьем основательно и хорошо, надо еще крепче. Это они считают, что решающая, но, в принципе, понимание текущего момента у них есть. Сейчас, если реально брать ситуацию на земле, мы идем вперед», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Дандыкин выразил уверенность, что в ближайшие дни завершится зачистка в Красном Лимане и Константиновке. По его словам, это станет очевидно в самое ближайшее время. Эксперт также добавил, что массированный удар ВС России по Украине 2 июля — далеко не самое страшное для Киева, и за ним последуют новые атаки.
До этого Борис Писториус рассказывал, что на случай возможной войны заранее обеспечил себя и супругу запасами воды и еды. Министр заверил, что его семья сможет некоторое время жить полностью автономно.