Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил заявление Писториуса о решающей фазе на Украине

В ближайшее время станет понятно, перешло ли военное противостояние на Украине в решающую стадию. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее глава немецкого оборонного ведомства заявил, что темпы финансирования Киева снижать нельзя, поскольку боевые действия вступили в решающую фазу.

«Не знаю, решающая ли сейчас фаза, но бьем основательно и хорошо, надо еще крепче. Это они считают, что решающая, но, в принципе, понимание текущего момента у них есть. Сейчас, если реально брать ситуацию на земле, мы идем вперед», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Дандыкин выразил уверенность, что в ближайшие дни завершится зачистка в Красном Лимане и Константиновке. По его словам, это станет очевидно в самое ближайшее время. Эксперт также добавил, что массированный удар ВС России по Украине 2 июля — далеко не самое страшное для Киева, и за ним последуют новые атаки.

До этого Борис Писториус рассказывал, что на случай возможной войны заранее обеспечил себя и супругу запасами воды и еды. Министр заверил, что его семья сможет некоторое время жить полностью автономно.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше